Klacht over VGZ van Sonse huisartsen landelijk gedeeld

In een brandbrief aan VGZ-bestuursvoorzitter Tom Kliphuis beklagen Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, en Martin Bontje, voorzitter van eerstelijns-koepel InEen, zich over de opstelling van de VGZ-onderhandelaars. ‘We ontvangen zoveel zorgelijke signalen van leden over de contractering 2020-2021 dat we deze nu met grote urgentie onder uw aandacht brengen. De indruk is dat VGZ zo min mogelijk beweegt en waar mogelijk budget-neutrale afspraken probeert te maken. Dat staat haaks op de enorme druk die in de eerste lijn wordt beleefd'.