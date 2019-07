Klachtenlijn festival Best door fout niet doorgeschakeld

BEST - Het telefoonnummer voor klachten over lawaai tijdens festival DayDream op Aquabest in Best was zaterdag als gevolg van een menselijke fout niet doorgeschakeld. Bellers kregen daarom een bandje waarop werd gemeld dat er geen festival was. ,,Daar baal ik van. Dit gaat ons niet meer gebeuren", zegt Jochem van Pelt van organisator First Vision.

In dit artikel stond dat het klachtennummer valt onder de gemeente Best. Dat is niet het geval. ,,Wij hebben dit telefoonnummer zelf twee jaar geleden ingesteld", zegt Van Pelt. ,,We kregen vaak pas achteraf te horen dat er klachten zijn geweest en dan kan je niets meer doen.” Het instellen van een klachtenlijn is een eigen initiatief, benadrukt hij. Het staat niet in de vergunningsvoorwaarden. Aquabest en First Vision waren wel bereikbaar via de telefoon en sociale media, benadrukt Van Pelt.

Metingen

Tijdens elk muziekfestival heeft First Vision een team paraat dat klachten inventariseert. Twee mensen meten het geproduceerde geluid op het feestterrein, twee anderen rijden rond in de omgeving en doen daar hun metingen. Het team houdt de sociale media in de gaten, zoals Facebook en Twitter, en krijgt dus normaal ook de telefonische klachten binnen. ,,Ik heb pas achteraf ontdekt dat die lijn niet stond doorgeschakeld naar dit team", zegt Van Pelt. ,,Dat was mij tijdens het festival niet opgevallen.”

Bij de omgevingsdienst van de provincie kwamen vooral klachten binnen uit de Eindhovense wijk Achtse Barrier. Vanwege de windrichting noordwest ging daar veel geluid heen. Van Pelt heeft zaterdagavond metingen laten uitvoeren in die wijk, waaruit zou blijken dat de overlast net binnen de norm van 62 decibel bleef die volgens de vergunning is toegestaan.

Verdubbeling

Wijkbewoner Hans Everstijn zegt echter dat uit zijn eigen metingen blijkt dat de lawaaiproductie op 64 decibel uitkwam, met uitschieters van 67. Dat lijkt een kleine overschrijding, maar bij de schaal van decibellen is elke tien punten meer een verdubbeling van het lawaai. Zo komt een luid gesprek op 60 decibel, bij 70 is dat het geluid van een snelweg op vijftien meter afstand.

Van Pelt noemt de metingen van de buurtbewoner ‘een momentopname’. ,,Ik ben van mening dat de metingen van de omgevingsdienst en onze eigen dienst leidend zijn. De omgevingsdienst houdt in de gaten of wij aan de voorwaarden voldoen, stuurt bij in gesprek met ons of grijpt in als wij daar geen actie op zouden ondernemen.”