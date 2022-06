Kleine versie van Woodstock met Lazy Sonnie Afternoon Festival

SON EN BREUGEL - Het is totaal iets anders van wat er bij ‘Lazy Sonnie’ gebeurt. In plaats van de maandelijkse akoestische liedjes, wordt het terrein van de Sonnerie omgebouwd. Alles voor de lustrumeditie van Lazy Sonnie Afternoon Festival.

De lat ligt hoog. Drie jaar geleden zagen meer dan achthonderd toeschouwers The Wild Romance, de band van Herman Brood, het festival daverend afsluiten.

Quote Het is fantas­tisch dat we twee prachtige festivals die elkaar aanvullen en niet overlappen Edwin Verlangen

Toch heeft de organisatie voor zondag 3 juli vijf ‘topbands’ weten te strikken om het publiek in Son te behagen. Edwin Verlangen is voorzitter van Lazy Sonnie Afternoon en kijkt er enorm naar uit. ,,Opnieuw zal het terrein een metamorfose ondergaan, zodat er een soort Woodstock omgeving ontstaat. Een complete tegenhanger van onze maandelijkse reguliere podia, waarbij er veelal akoestisch versterkt wordt gespeeld. We hebben een prachtige line up van vijf topbands, waarvan twee uit het buitenland.”

Eigen werk, geen covers

,,In de traditie van Lazy Sonnie Afternoon spelen alle bands eigen werk, dus geen covers. Hiermee verschillen we duidelijk van het Towerfestival”, vertelt Verlangen. Die ziet dat enorm als voordeel. ,,Het is fantastisch voor Son en Breugel dat we twee prachtige festivals hebben die elkaar juist aanvullen en niet overlappen.”

Een eerdere editie van Lazy Sonnie Afternoon Festival Son voorgaande editie

De organisatie van ‘Lazy Sonnie’ heeft al vele jaren ervaring met het boeken van muzikanten. Het is een stichting die als sinds 2015 internationale rootsmuziek naar Son haalt.

‘Teksten raken je in de kern’

Hoe zijn de vijf bands die optreden te karakteriseren? Verlangen vertelt: ,,Het festival opent met de band Nachteind, vormgegeven rondom de eigenzinnige singer-songwriter Dennis Wels. De band heeft net een nieuw album uit. Zijn Nederlandstalige teksten raken je in de kern, soms poëtisch dan weer rauw en bijtend. De band komt uit omgeving Boxtel en is zodoende de regionale inbreng.”

Daarna betreedt de Steven Troch Band het podium. ,,De beste Chicagoblues uit België", aldus Verlangen. ,,Steven Troch is een begenadigd mondharmonica speler en zanger. Zijn band heeft een vintage sound die de tijd even doet stilstaan en je meeneemt naar een bluesclub in Amerika.”

Dansen

Daarna is het tijd voor een dansje. De Argentijnse broers Pablo en Diego Arias Lucioni hebben Barcelona als residentie en brengen met hun band Negritos een gepassioneerde mix van Argentijns Spaanse furie. Zij zwepen het publiek op. Dan volgt

Hierna is het de beurt aan Tigre Blanco. Verlangen: ,,De diep donkerbruine stem van zanger Quintijn Lohman heeft in de verte wat weg van Tom Waits, uniek in de combinatie met de jazzy vocalen van zangeres Miss Kitty Kat. Slide gitaren, cajon en groovende bas, alle ingrediënten voor opzwepende ritmes met snijdende melodieën.”

Headliner van het festival is King of the World. ,,Volgens velen beschouwd als de beste Nederlandse bluesrock band van dit moment. Een absolute topband die anderhalf uur lang Son en Breugel tot op de grondvesten zal laten trillen.”

Sterk gegroeid netwerk

Hoe de organisatie erin slaagt deze topbands naar Son en Breugel te halen, vertelt Verlangen: ,,Ons netwerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben vele contacten in de muziekwereld en worden vaak getipt. Omdat we zonder sponsoring werken moeten we op de juiste momenten bands vastleggen die jaren later onbetaalbaar zouden zijn geworden”.

Het Lazy Sonnie Afternoon Festival vindt plaats op zondag 3 juli van 14.00 uur tot 21.30 uur. Om verzekerd te zijn van toegang, zijn tickets vanaf nu in de voorverkoop voor 10 euro te bestellen via lazysonnieafternoon.nl. Op de dag zelf zijn tickets ook ter plekke te koop, zolang de voorraad strekt.