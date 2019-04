Klompjes uit de printer in Sint-Oedenrode

,,Dit is de meest moderne apparatuur om klompen mee te maken”, zegt Eric van den Hurk met een lach wanneer hij naar de roestige en ouderwetse machines in de ruimte wijst. ,,Deze dingen zijn dik tachtig jaar oud. Sindsdien is er vanwege de terugloop in vraag naar klompen geen nieuwe variant meer ontwikkeld.” Alhoewel, er is één modernere manier om klompen te maken: tussen alle gecorrodeerde, vooroorlogse machines staat een hypermodern, glanzend wit apparaat. Een 3D-printer met daarin een heus ge-3D-print klompje.