Knallen voor de laatste ronde bij 24uurs zwemmarathon in Sint-Oedenrode

Opzwepende muziek spoort de zwemmers in zwembad De Neul aan tot nog grotere prestaties. Het ritme helpt hen door zware momenten. Ternauwernood tikt een zwemmer de rand aan of de volgende duikt over hem heen.

Zwaar

Terwijl de klok nog ruim vier uur zwemmen aangeeft, trekt Luuk Santegoeds (20) zich uit het water. Rillend in zijn badjas heeft hij even pauze voor de laatste ronde. ,,Het is zwaar om je uit het bad hijsen. Je moet jezelf omhoog trekken, je weke voeten zijn pijnlijk van het water en gelijk sta je weer op het startblok. Spierpijn valt wel mee. Ik begon vrijdagavond en ben nu twintig uur in touw. Ik heb tevoren niet geslapen, wel mijn energie gespaard. Je wilt zo goed mogelijk van start. Dit is mijn vijfde marathon en zeker niet mijn laatste."

Volledig scherm 24 uurs zwemmarathon in Sint Oedenrode © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Debutante Leonie Habraken (13) heeft hard getraind en vindt het mooi om dit spektakel mee te maken. ,,Maar ik wist niet dat het zó zwaar was. Dit is mijn eerste marathon en ik was bang om fouten te maken. Vooral de nacht is verschrikkelijk, tegen de ochtend ging het niet meer lekker, mijn rug en schouders deden pijn. En toch zwem ik nu weer vijftig meter in 33.47. Voor de laatste ronde ga ik knallen!"

Samen zwemmen voor de eer

Voorzitter Tom van Wanrooij is trots op de prestaties. ,,Zwemmen is een individuele sport maar tijdens een marathon zwem je samen voor de eer en dat vergroot het teamgevoel." Het Rooise Argo strijdt tegen Valkenswaard, Veghel en Sint-Michielsgestel. Officials klokken de tijden en controleren overnames. Naast de langst gezwommen afstand is er een prijs voor de snelste zwemmer, de meest constante ploeg en het team dat de meeste progressie vertoont ten opzichte van vorig jaar.

Al 42 jaar organiseert Argo marathons in zwembad De Neul. Of dit de laatste is in dit zwembad? Van Wanrooij heeft geen idee. ,,Voor de zomervakantie hopen we van de gemeente duidelijkheid te krijgen over verbouw of nieuwbouw. Met deze marathon hebben we in ieder geval een mooie afsluiting van het zwemseizoen.”

