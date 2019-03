Knallende start van nieuwbouwproject Sonse Hout in Son

SON - Met een shooter knalden de toekomstige bewoners van het nieuwbouwproject Sonse Hout in de Sonse wijk Sonniuspark donderdag de bouw officieel van start, nadat wethouder John Frenken in een hijskraan met een grijper de ‘eerste schep zand’ omhoog had gehesen. De harde wind blies de serpentines snel weg over het modderige bouwterrein en flarden serpentines belandden in de bomen.