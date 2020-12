Knuffel voor de juf dankzij de Wensboom in Oirschot

BEST/OIRSCHOT - Wie een wens heeft voor iemand anders, kan daarvoor nog tot en met Kerstmis terecht bij de Wensboom; een initiatief van Rotaryclub Best-Oirschot dat voor de derde keer plaatsvindt. De boom staat dit jaar in Oirschot in Winkelcentrum De Poort.

Meer dan geld geven

De Rotary ondersteunt maatschappelijke initiatieven meestal door sponsoring. ,,Het leuke aan de Wensboom is echter dat we veel meer doen dan geld geven”, legt voorzitter Hans van Leuven uit. ,,We steken bij het realiseren van de wensen zelf de handen uit de mouwen: organiseren én uitvoeren dus. En dat is leuk, want zo werk je als Rotaryleden ook echt samen, goed voor de teambuilding.”

René Meeuwissen is kartrekker van de Wensboom-commissie. ,,Rotaryclub Culemborg is er ooit mee gestart. En we vonden het zo’n prachtig initiatief dat we het ook zijn gaan doen. Dit jaar voor de derde keer”, verklaart hij.

Plafond witten

De afgelopen twee jaar kwamen er tussen de dertig en veertig wensen binnen, enorm uiteenlopend van karakter. ,,Voor iemand een plafond witten. Of meubels opslaan omdat er een parketvloer gelegd wordt. Maar ook: met een aantal bewoners van verzorgingshuis Sint Joris een dagje naar het Sprookjesbos in de Efteling. En een meisje wenste dat haar juf een knuffelbeest zou krijgen omdat ze de liefste juf van de wereld is. Toen we die knuffel gingen brengen hadden we ook taart geregeld want toevallig was de juf op die dag ook nog jarig”, vertelt Meeuwissen.

Natuurlijk worden er ook dingen gevraagd die echt niet uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het verzoek om populieren terug te plaatsen langs de A2.

Rotaryleden gaan aan de slag

Hoe wordt de selectie gedaan? ,,We registreren alle wensen en anonimiseren ze. Dan wordt er gestemd en de wensen die we gaan uitvoeren worden ‘opgehangen’ aan één of meer Rotaryleden. Die gaan er vervolgens mee aan de slag.”

De Wensboom is voorzien van een soort brievenbus waar mensen hun wensenformulier in kunnen stoppen. Het digitaal indienen van de wens is ook mogelijk via website www.rotary.nl/ bestoirschot.