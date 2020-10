Komst van zonneparken bij Best een stap dichterbij: ‘De beoogde locaties zijn geschikt’

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in haar nieuwe visie voor het buitengebied. De gemeenteraad moet daar nog wel mee instemmen. Op een kaart in het document is aangegeven welke plekken buiten de bebouwde kom wel en niet geschikt zijn voor windmolens en/of zonnepanelen. ,,Daarbij zie je dat er in het buitengebied vooral veel wordt uitgesloten. Daar kan het dus zeker niet”, stelt wethouder Marc van Schuppen. ,,Dan hebben we het vooral over natuurgebieden. Een groot deel van het buitengebied is bijvoorbeeld aangesloten bij het Natuurnetwerk Brabant.”