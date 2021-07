Koninklijke onderscheiding voor Henk Ketelaars uit Sint-Oedenrode, spil binnen de handboogvereniging

Afgelegen garage­boxen in Geldrop ideaal voor criminelen: actieteam opent ze één voor één

3 juli GELDROP - In de strijd tegen criminaliteit spiekten gemeente en politie deze week tijdens een grote controleactie in 90 Geldropse garageboxen. Een paar jaar terug overleed in het dorp een man bij zijn provisorische drugslab in een garagebox. En dat moet geen navolging krijgen.