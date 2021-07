Kop maakte van woestenij in Breugel haar verborgen paradijs

BREUGEL - Een boerderijtje kopen was niet voor haar weggelegd. Onbetaalbaar. Toch realiseerde Marie Christien Kop haar dromen om midden in de natuur, tussen dieren en planten te kunnen scharrelen. Ze heeft een huisje in Nederwetten, maar is vooral veel te vinden in haar tuin die ‘het Verborgen Paradijs’ heet.

Verborgen ligt hij zeker. Aan een zijstraat langs het kanaal van het fietspad tussen Breugel en Lieshout. Eigenares Marie Christien Kop (61) wil niet verborgen zijn voor bezoekers en laat graag iedereen meegenieten van haar tuin. Op woensdag en zaterdag is haar tuin geopend. Ze zet dan een bord buiten aan het kanaal zodat Het Verborgen Paradijs iets makkelijker te vinden is. Op andere dagen zijn groepen op afspraak welkom.

Tien jaar geleden hoorde Kop dat er een hectare grond te koop was op een zijweggetje langs het Wilhelminakanaal tussen de landerijen van Brabants Landschap: “Ik kreeg de sleutel van een oude schuur die hier stond en ik mocht een maand lang voelen of ik er mijn draai zou kunnen vinden. Iedereen waarschuwde me dat het veel te achteraf was en dat ik er spijt van zou krijgen. Het tegendeel was waar. Het voelde goed. Ik sprokkelde geld bijeen en kocht het stuk grond.” Het stuk grond was op dat moment een grote wildernis van hoog gras en onkruid en er stond een oude schuur.

Rimboe

Als je nu in het Verborgen Paradijs rondloopt, kun je je niet meer voorstellen dat dat tien jaar geleden rimboe was. Kop bouwde een insectenflat met wat wilde bloemen eromheen. Langzaamaan begon ze een stoep aan te leggen en trok ze al het gras en onkruid met de hand eruit. Nu vind je in het Verborgen Paradijs een kruidentuin, bloementuin, moestuin, siertuin, een kas, een stuk bos, cavia’s, kippen, ganzen, de Indische loopeenden Kwebbeltje en Duci met vier jongen en sinds december een geit die aan kwam lopen. Navraag leerde dat de geit een zwerfgeit was. Die kreeg onderdak in het Verborgen Paradijs: “Ik heb de geit de naam Shakira gegeven. Dat betekent dankbaar. Ik hoop dat de geit mij dankbaar is dat ze hier mag verblijven en ik ben dankbaar dat Shakira op mijn pad is gekomen.”

Kop heeft graag gasten over de vloer. Liever niet die inbrekers van een paar jaar geleden of die zwerver die twee jaar geleden de tuin vernielde. Dat kostte haar veel kruim. Nu kan ze weer genieten van gasten die goedschiks komen: “Gelukkig bestaan er ook lieve mensen. Twee gasten die hoorden van de vernielingen hadden een mand met cadeautjes voor mij aan de boom gehangen. Zo lief. Er zat een Boeddha-beeldje bij en op het kaartje stond dat Boeddha mij geluk zou brengen. Ik heb het beeldje bij de ingang gezet. Sindsdien is er niets vervelends meer gebeurd.”

Tuinvrouw

De tuinvrouw geniet ervan om gasten het naar de zin te maken: “De entree is gratis en de koffie en thee zijn snel gezet. Als mensen reserveren voor een soep of lunch pluk ik alle ingrediënten uit mijn moestuin en kruidentuin. En ik vind het leuk als mensen enthousiast zijn bij de workshop ‘schilderen op een plank’ of een bloemstukje komen maken.”

Druk, druk, druk. Kop heeft eigenlijk te veel werk aan haar paradijsje. Vrijwilligers zijn meer dan welkom. Evenals imkers die nog een plek zoeken voor hun bijenkasten. Het liefst loopt Kop ‘een maatje’ tegen het lijf die met haar wil sparren, meedenken en wil meewerken. Diegene moet dan wel het verborgen plekje weten te vinden. Een foto op de website van het Verborgen Paradijs wijst de weg.

