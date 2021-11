Korfbalkampioenschap hechte vereniging in Spoordonk gevierd

Bestenaar (56) die riep dat hij zijn huis in de fik zou steken niet langer vast vanwege brandstich­ting

BEST - De man die afgelopen weekend werd opgepakt nadat zijn huurwoning in Best in vlammen opging, is weer op vrije voeten. Zijn huis zou binnenkort worden ontruimd. Justitie heeft vooralsnog te weinig bewijs dat de beruchte Bestenaar betrokken was bij de brandstichting.

22 oktober