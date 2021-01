Kosten voor hulp in het huishouden rijzen de pan uit in Best: ‘Ook mensen met hoger inkomen kloppen aan voor subsidie’

BEST - Steeds meer inwoners van Best kloppen aan bij de gemeente voor gesubsidieerde hulp in de huishouding. Ook mensen die voorheen ‘de poets’ zelf betaalden, of ondersteuning kregen van bijvoorbeeld vrienden of familie. ,,De rem is weg.”

Bijna 1,7 miljoen euro besteedde Best vorig jaar aan het vergoeden van hulp in de huishouding bij 590 mensen. Ter vergelijking: in 2018 waren dat er nog ‘slechts’ 488, voor wie 1,3 miljoen werd uitgetrokken. ,,Een flinke toename”, aldus wethouder Ria van der Hamsvoord.

De stijging is volgens haar een direct gevolg van het abonnementstarief binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg om mensen langer thuis te laten wonen. Dat kan met huishoudelijke hulp maar ook met aanpassingen in huis. In het verleden werd de eigen bijdrage daarvoor gebaseerd op het inkomen maar sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 is de bijdrage voor iedereen met een zogeheten indicatie gelijk: zo'n 19 euro per maand.

‘Aanzuigende werking’

,,Dat heeft een aanzuigende werking, ook in Best", zegt Van der Hamsvoord. ,,De ‘rem’ voor mensen met een wat hoger inkomen om subsidie aan te vragen is weg. En mensen die vroeger hulp van een naaste inriepen, kloppen nu ook eerder bij de gemeente aan.”

Quote De vraag is: ‘Hoe houden we deze voorzie­ning in stand als de kosten blijven oplopen?’ Ria van der Hamsvoord, Wethouder Best

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trok eerder al aan de bel over de extra uitgaven die gemeenten nu maken. ,,Ook omdat er geen vergoeding tegenover staat van het Rijk”, aldus Van der Hamsvoord. ,,De vraag is: ‘Hoe houden we deze voorziening in stand als de kosten blijven oplopen?”’

Mogelijk budgetplafond

Binnenkort gaat de wethouder daarover in gesprek met de Beste gemeenteraad. Een optie is de invoering van een ‘budgetplafond’, zoals in onder meer Eindhoven. Dat betekent een jaarlijks vast bedrag voor ondersteuning in het huishouden én extra (inkomens)criteria voor mensen die aanspraak willen maken op dat ‘potje’. In een brief aan de raad wordt die maatregel als ‘best uitvoerbaar’ bestempeld.

De gemeente werkt volgens Van der Hamsvoord ook aan een 'cultuurverandering’. ,,Zodat mensen die zelf een oplossing kúnnen vinden, dat ook doen. In hun netwerk of doordat ze wat ruimer in de portemonnee zitten”, zo besluit zij. ,,Het zou het mooiste zijn als we er op die manier samen uit weten te komen.”