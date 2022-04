Kraanmachinist zwaargewond bij aanrijding in Best

Hulp bij invullen ingewikkel­de formulie­ren in Best: ‘Als digibeet zonder computer en DigiD loop je vast’

BEST - Mensen met een laag inkomen kunnen bij de overheid terecht voor allerlei voorzieningen. Tenminste, als je er vanaf weet en in staat bent de formulieren correct aan te leveren, inclusief alle bijlagen. Anders krijg je niks. Het formulierenspreekuur in Best biedt de helpende hand via speciaal getrainde vrijwilligers.

29 maart