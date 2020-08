Krakers verlaten na verloren kort geding voormalig tennispark in Best

BEST - De bewoners van vier campers verlaten donderdag het voormalig tennispark Batadorp in Best. Sinds 12 juni verbleven ze daar. Tegen de zin van de gemeente, dat in een kort geding aan het langste eind trok.

Op 12 juni streek een viertal campers op het terrein van het voormalige tennispark Batadorp neer. De gemeente sommeerde de krakers te vertrekken, maar daar werd niet op ingegaan. ,,Wij staan in ons recht”, zei Rody van Bavel destijds in het ED. ,,Wet- en regelgeving is immers niet alleen gericht op het tegengaan van kraken, maar ook op het bestrijden van langdurige leegstand. En dat is volgens ons aan de hand op dit terrein.”

Tijdens inspreekrecht in de raadsvergadering eind juni, gaven zij toelichting op hun keuze, maar daar hadden de burgemeester en de raadsleden weinig begrip voor. Robin, een van de bewoners vertelt: ,,,Binnen Best is er geen ruimte voor mensen zoals wij. Mensen die ervoor kiezen om te ‘wonen op wielen’. Daarom kozen we ervoor via een kort geding de rechter hier uitspraak over te laten doen. Dat vond plaats op 4 augustus.”

Rody van Bavel: ,,Het vonnis viel uit in het voordeel van de gemeente Best, eigenaar van het tennisparkje aan de Dommel 4 in Batadorp. Eigenaarsrecht heeft volgens de rechtspraak voorrang op gebruiksrecht. Hierop heeft handhaving mondeling contact gehad met ons en hebben we afgesproken dat wij uiterlijk op donderdag 20 augustus het terrein weer in goede staat zullen overdragen aan de eigenaren. De gemeente Best.”

Te koop

Inmiddels staat er een bord bij het hek dat de gemeente dit terrein te koop aanbiedt. Het bord is volgens een omwonende pas geplaatst nadat dit hele gebeuren in het nieuws kwam. De gemeente geeft aan plannen te hebben om het perceel te verkopen. Het perceel heeft een sportbestemming. Het heeft ‘sport-cultuurhistorische’ waarde en een koper is gebonden aan de kaders die deze bestemming kent. Volgens Robin is er al een bod uitgebracht, maar dit kon niet worden bevestigd.