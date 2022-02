Krutjesrapers in Son en Breugel doen er alles aan om carnaval levend te houden

SON EN BREUGEL - Carnavalsvereniging de Krutjesrapers in Son en Breugel doet er alles aan om carnaval levend te houden in het dorp, ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen. Voor dit jaar heeft de club onder meer een carnavaleske wandeltocht bedacht.

Vorig jaar waren alleen activiteiten online mogelijk, dit jaar kunnen mensen elkaar weer fysiek ontmoeten. Al blijft het ook in 2022 behelpen met carnaval. ,,Ik ben al lang blij dat er weer iets kan”, zegt voorzitter Jasper van Zuuren van de Krutjesrapers. ,,Vorig jaar zaten we met die avondklok en was niets mogelijk.”

Een tent op het kerkplein en een optocht zitten er wederom niet in, maar binnen de huidige maatregelen hebben de Krutjesrapers wel een aantal andere activiteiten bedacht. Een daarvan is een carnavalswandeltocht op zaterdag en zondag. Deelnemers aan die wandeling worden op verschillende plekken in het dorp getrakteerd op live muziek. Daarbij zal een hapje gegeten worden. ,,Het zou leuk zijn als mensen zich dan verkleden”, zegt Van Zuuren, die zijn pak zelf al gestreken in de kast heeft hangen.

Gemeente zegt toe

De gemeente heeft toegezegd graag mee te werken, mits het binnen de coronaregels past. De Krutjesrapers moeten er daarbij voor zorgen dat wandelaars bijvoorbeeld niet te lang met een grote groep op een plek blijven stilstaan. ,,De doorstroming moet goed zijn.” Waarschijnlijk wordt gewerkt met tijdsblokken. Als er heel veel deelnemers zijn kan ook nog worden uitgeweken naar maandag en dinsdag.

Volgens Zuuren moet het ook mogelijk zijn om in het Vestzaktheater enkele optredens van dansvereniging de Dommelsoppers te programmeren voor een klein publiek van papa's en mama's en opa's en oma’s. En in plaats van het gebruikelijke ziekenbezoek is een nieuw initiatief bedacht: ‘een krutje onder de riem’ steken. Leden van de vereniging gaan op huisbezoek (liefst bij de voordeur of voor het raam) bij mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken op dit moment.

Ook aan de jeugd is gedacht. De jaarlijkse creamiddag kan niet in een tent plaatsvinden, maar wordt verplaatst naar de scholen zelf. Daarnaast is het de bedoeling dat de wagen van cv Hendig zat, die al meer dan een jaar in de opslag staat, op de vrijdag voor carnaval naar de basisscholen toegaat.