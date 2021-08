Kunst van wol maken: ‘Ik kleur niet binnen de lijntjes’

Video Automobi­lis­te gewond bij ongeval op Oirschotse­weg in Best

17 augustus BEST - De hulpdiensten zijn dinsdagavond massaal uitgerukt naar de Oirschotseweg in Best. Daar raakte een auto van de weg en kwam op zijn kant in het weiland terecht. De automobiliste raakte gewond, een peuter die ook in de auto zat bleef ongedeerd.