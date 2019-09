Kunsthuys Best sluit de deuren

De tijd die Winny Muller in de galerie steekt staat niet meer in verhouding tot de opbrengsten. Er komen wel bezoekers maar helaas zijn het meer kijkers dan kopers, zo moest ze concluderen. Muller werkt inmiddels als ‘manager externe relaties’ bij Theater Het Speelhuis in Helmond. Ze is bij haar beslissing niet over een nacht ijs gegaan. ,,Ik heb er een maand of zes over nagedacht. Is het het allemaal wel waard, die tijd en energie die ik erin steek? Nooit thuis zijn in het weekend? Nu mijn kinderen wat ouder worden vind ik dat steeds moeilijker. En als ik dan kijk wat ik eigenlijk per uur verdien ..”