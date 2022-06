Kunstminnend Best omarmt galerie Artbest: ‘We kijken hoe onderscheidend kunstenaars werken’

Hoe reageert kunstminnend Best op jullie galerie?

Buijtels: ,,Eigenlijk alleen maar positief,” zegt ze trots. ,,Een gouden greep ,” vult Van Juchem haar aan. ,,Vanaf de start in juni vorig jaar zaten we vol. Alleen in de wintermaanden waren we even dicht vanwege de maatregelen. Daarna wist iedereen ons snel weer te vinden.”

Waarin is jullie galerie anders?

,,Bij de opening vertelden we dat we kunstenaars een podium willen geven”, aldus Buijtels. ,,Verder streven we naar kwaliteit. Als kunstenaars zich aanmelden bezoeken we hen eerst. Wij kijken hoe onderscheidend ze werken, naar de kwaliteit en ook of het klikt met die persoon. We willen namelijk dat de kunstenaar aanwezig is tijdens de atelierweekenden om informatie te geven over hun werk.”

Van Juchem: ,,Samen maken we er een uitnodigende tentoonstelling van met de mooiste werken van slechts twee, of drie kunstenaars per keer. Zo heeft ons atelier steeds iets nieuws te bieden.”

,,Naast familie en kennissen van de kunstenaar zien we bepaalde mensen vaker terug komen. Zij hebben de weg naar onze galerie gevonden. Ze komen specifiek naar iets kijken of zijn op zoek naar informatie over een bepaalde kunstvorm. Wij rekenen geen provisie als een kunstenaar iets verkoopt, maar vragen wel een bijdrage voor de huur van de ruimte, de thee, de koffie en onze stroopwafeltjes. Dat maakt ons atelier toegankelijk.”

Wat waren de publiekstrekkers afgelopen jaar?

,,Dan denk ik toch als eerste aan het prachtige beeldhouwwerk en de artistiek vormgegeven leren tassen en andere gebruiksvoorwerpen van Joop en Jop Verhulst waar we de galerie mee openden”, aldus Buijtels. ,,Ook de sculpturen van Paul van Amelsvoort in ‘scrap-metaal’ maakten op mij en veel bezoekers grote indruk. Sommige kunstenaars nodigen we zeker opnieuw uit.”

Hoe gaat het verder?

Van Juchem: ,,Eerst houdt Jeanne nog een eigen expositie tijdens de Kunstroute in Best op 25 en 26 juni. Na de zomerstop zitten we vanaf september vol tot ver in het najaar. Verder liggen er al afspraken voor 2023, dus stoppen zit er voorlopig niet in. Dat hoeft ook niet zolang wij en ons publiek er van genieten.”