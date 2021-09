Kunstwerk ‘Groen Goud’ in Best eindelijk onthuld, wandelen door ode aan de populier

BEST - Het kunstwerk was af, maar lag noodgedwongen een tijdje als mega-bouwpakket in de opslag. Foutje van de gemeente Best die vergeten was ProRail wettelijk toestemming te vragen voor plaatsing op het Stationsplein. Kan gebeuren, vindt de Eindhovense kunstenaar Juul Rameau, die haar kunstwerk ‘Groen Goud’ vrijdagochtend overdroeg aan de gemeente Best.

Nu de toestemming van spoorwegbeheerder ProRail binnen is, kan het kunstwerk met metershoge populieren van cortenstaal eindelijk in het licht gezet worden.

Beetje knullig

,,Best dacht dat met het verlenen van een omgevingsvergunning alle seinen op groen stonden voor plaatsing. Jammer en een beetje knullig, maar een foutje maken kan gebeuren”, zegt maakster Juul Rameau. ,,Gelukkig is het uitstel, geen afstel. Beter nog, vandaag kan ik het complete kunstwerk overdragen. Het is af, de bankjes zijn geplaatst en het kunstwerk wordt ’s avonds sfeervol in groen licht gehuld. Een passende verrijking voor deze omgeving.”

Quote Met de populier had en heeft Best groen goud in handen Stan van der Heijden, Wethouder gemeente Best

,,Het kunstwerk is een ode aan de populier en wat deze boom betekent voor de omgeving en voor de ontwikkeling van Best’’, vertelt wethouder Stan van der Heijden in zijn toespraak. ,,Met de populier had en heeft Best groen goud in handen. Je kan door het kunstwerk wandelen of uitrusten op een van de populierenhouten bankjes. Deze zijn gemaakt van populierenhout afkomstig van de bomen die gerooid zijn langs de A2 . Wanneer je als voorbijganger nu het Stationsplein passeert en recht door de corridor kijkt die het kunstwerk vormt, zie je wat de maker er mee heeft willen laten zien. Het beeld van het historische coulissenlandschap met populieren, waar Best zo rijk aan is en wat haar geïnspireerd heeft tot dit kunstwerk.’’

Klompen en lucifers

De klomp en het blad worden in het kunstwerk gebruikt als herkenbaar ‘gouden’ symbool dat staat voor alle producten die uit populierenhout gemaakt kunnen worden. Dat hout werd gebruikt voor de productie van onder andere klompen en lucifers. Tegenwoordig wordt het steeds meer ingezet als bouwmateriaal.

Groen Goud is onderdeel van het Project Productieve Natuur van de gemeente Best. Het doel is meerdere kunstuitingen te realiseren binnen het thema Productieve Natuur, op verschillende locaties in de gemeente. De kunstuitingen moeten structureel van karakter zijn. Inwoners en bezoekers moeten door de kunstuitingen geïnspireerd worden.

Boompijl en Levensboom

Bij de realisatie van de kunstwerken moet daarnaast een verbinding tot stand komen tussen de Productieve Natuur in de Natuurpoort De Vleut en het centrum en de stationsomgeving. Daartoe zullen binnenkort de kunstwerken Boompijl en Levensboom onthuld worden.

Volledig scherm Het aangelichte kunstwerk. © Cees Spierings