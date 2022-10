Kunstzinnige opknapbeurt voor ‘onaangenaam fietstunneltje’ in Best

met video Auto brandt uit in park Best, politie onderzoekt oorzaak

BEST - Een geparkeerde auto is woensdagnacht uitgebrand in een park in Best. Brandweerlieden snelden voor het brandende voertuig naar het Johan Frisopark, dat bij aankomst al volledig in vuur en vlam stond. Het vuur kon snel worden geblust, maar de auto raakte zwaar beschadigd.

27 oktober