Kuylkamp Breugel slaat vanwege coronacrisis een jaartje over

BREUGEL - Het jaarlijks terugkerende festival Kuylkamp in Breugel gaat dit jaar in verband met de coronacrisis niet door. Het evenement, dat in het weekend van 27 en 28 juni voor de tiende keer gehouden zou worden, wordt uitgesteld naar eind juni 2021.