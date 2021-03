Kwekerijtje Sint-Oedenrode hielp even tegen de schulden maar nu komt de rekening van justitie

Circus­kunst­jes oefenen in een woonwijk in Best

21 maart BEST - De jonge acrobaten en jongleurs van circus Jongleers in Best zijn weer aan het trainen. Vanwege corona moet dat alleen wel buiten. De locatie? Een geasfalteerd sportveldje midden in het dorp. ,,De grond is hier wel wat stroever dan in de zaal, dus let daar even op als je gaat draaien”, zegt Ferko Adamczyk tegen de meiden die op eenwielers oefenen. Adamczyk is de drijvende kracht achter Jeugdcircus Jongleers en is blij dat ze buiten mogen trainen.