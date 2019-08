Laad- en loszone in centrum Son in de maak

Files in de Nieuwstraat in Son staan er niet alleen als de brug over het Wilhelminakanaal te lang open is, maar ook als een vrachtwagen die de winkels komt bevoorraden de smalle doorgaande weg blokkeert. Dit leidt niet zelden tot gevloek en getier van wachtende automobilisten en tot frustratie bij de leveranciers en ondernemers. Op verzoek van de ondernemersvereniging OVSB gaat de gemeente daarom een laad- en loszone aanleggen.

Doorstroming

Aan de noordkant van de Nieuwstraat, ter hoogte van de bestaande doorsteek bij Gall & Gall, verdwijnt er ongeveer zeven meter middenberm. Hier komen twee laad- en losvakken met een lengte van ongeveer twintig meter. ,,We willen graag een goede bereikbaarheid van het centrum met voldoende parkeerplaatsen en een goede verkeersdoorstroming. Daarnaast streven we naar een goed vestigings- en ondernemersklimaat, waarbij een veilige en efficiënte bevoorrading een belangrijke voorwaarde is. Deze maatregel gaat daar volgens ons een bijdrage aan leveren’’, aldus wethouder Jan Boersma (CDA).

De verwachting is dat de laad- en loszone er voor de Sinterklaasinkopen ligt. Eerst moet er nog een verkeersbesluit komen, en moet een bezwaartermijn van zes weken in acht worden genomen.

