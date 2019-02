Laatste project Duizendjarig Woud van start

Hoe die realisatie er precies uitziet is aan de kunstenaars maar Kunststichting Sint-Oedenrode heeft daar wel ideeën over. Secretaris Harry van den Brand: ,,Via ‘vensters’ moeten het verleden en de toekomst van kerk en toren naar voren komen. Dit kan in de vorm van tekeningen, collages of lichtbeelden zijn. Als eyecatcher denken we aan een lichtplan zodat de toren in avonduren nog beter te zien is.”