Ladan vluchtte naar Nederland en studeerde in recordtempo af als tandartsassistente: ‘Blij met deze kans’

BEST - Ze was grafisch ontwerper in Iran, vluchtte vijf jaar geleden naar Nederland en werkt nu als tandartsassistente in Best. Ladan Kafi (28) kon daarvoor studeren met hulp van een stichting. En als het aan de gemeente Best ligt, krijgen meer talentvolle vluchtelingen die kans.

Twee jaar deed Ladan over haar opleiding tot tandartsassistente aan het Koning Willem I College in Den Bosch. Een jaar korter dan er eigenlijk voor staat, maar de Iraanse kon instromen in een 'versneld traject’. ,,Fijn, maar soms ook pittig. Zeker in het begin, omdat mijn Nederlands nog niet heel goed was", zegt ze. In haar land van oorsprong werkte Ladan als grafisch ontwerper. ,,Ik wilde wat anders. Niet alleen maar achter de computer zitten, maar mensen helpen. Vriendinnen maakten me enthousiast voor deze opleiding.”

‘Talenten beter benutten’

De kans om te gaan studeren in Nederland kwam er via de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, dat haar studiegeld voorschoot en zorgde voor een begeleider. Als het aan de gemeente Best ligt, krijgen talentvolle vluchtelingen voortaan vaker die mogelijkheid. De gemeente gaat namelijk een driejarige samenwerkingsovereenkomst aan met het UAF.

Dat betekent dat de gemeente tijdens het tijdens eerste studiejaar een uitkering doorbetaalt, als studenten geen recht hebben op studiefinanciering. Vluchtelingen kunnen zich melden via klantmanagers van de gemeente of via vluchtelingenwerk. ,,Op deze manier kunnen we nog beter de talenten van gevluchte professionals inzetten en behouden voor onze samenleving en bieden we deze doelgroep structureel perspectief”, zegt wethouder Stan van der Heijden. Volgens hem gaat het waarschijnlijk om ‘enkele aanmeldingen’ per jaar.

Quote De een wilde in het land van herkomst studeren maar kon dat niet, bijvoor­beeld vanwege een oorlogssi­tu­a­tie. De ander studeerde op het moment van vluchten. Jasper Vink, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF geeft landelijk aan gemiddeld 3.800 nieuwkomers per jaar informatie en advies, begeleiding en financiële steun. ,,Ons uitgangspunt niet de snelste weg naar werk, maar de meest duurzame”, stelt voorlichter Jasper Vink. ,,Iedereen die we begeleiden heeft een eigen verhaal. De een wilde in het land van herkomst studeren maar kon dat niet, bijvoorbeeld vanwege een oorlogssituatie. De ander studeerde op het moment van vluchten. En we zien mensen die al een baan hadden, maar wiens diploma’s in Nederland niet worden erkend.”

Direct al een baan bij de tandarts

De stichting werkt al samen met zo’n veertig andere gemeenten, waaronder Eindhoven, de woonplaats van Ladan. ,,De begeleiding was heel fijn”, stelt zij. ,,Mij werd gevraagd: ‘Wat vind je leuk? Maar ook: wat vind je moeilijk? En welke hulp heb je nodig?’ Je wordt daarnaast ook begeleid bij het vinden van werk.”

Direct na haar afstuderen afgelopen zomer, vond Ladan een baan bij CDC Complete Tandzorg in Best. ,,Een grote gespecialiseerde tandartspraktijk, met leuke collega's”, zegt ze. ,,Het leukste vind ik dat ik met veel verschillende dingen bezig ben. Er komen mensen uit heel Nederland bij ons met verschillende problemen en wensen.”

Met haar eerste maandsalarissen kocht Ladan een autootje, waarmee ze dagelijks van Eindhoven naar de praktijk rijdt. Daarnaast gaat maandelijks telkens een klein deel van haar inkomen naar het UAF, om haar studiegeld terug te betalen. ,,Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. En dat ik deze kans kreeg. Ik hoop hier nog lang te werken.”