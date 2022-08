Lakedance viert dertigste editie met knallende eindshow: ‘In deze vorm kunnen we nog jaren vooruit’

Lindsay uit Best sloeg advies familie in de wind en volgde haar gevoel: ze runt nu de hipste beau­ty-kli­niek van Amsterdam

BEST - Een eigen schoonheidssalon en een prima baan als manager: Lindsay van der Looij uit Best had haar schaapjes op het droge. Maar vervolgens raakte ze verliefd op Amsterdam. Tot verbazing van haar familie begon ze een zaak in de hoofdstad. Haar instituut BLOY is inmiddels dé plek waar veel Bekende Nederlanders komen voor een beauty-behandeling.

