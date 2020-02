Langven in Best blijkt veel ouder dan gedacht

Het Langven blijkt veel ouder dan voorheen gedacht. Uit veldwerk van twee studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam blijkt dat de waterpartij in Best is ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd, zo’n 20.000 jaar geleden. Eerder werd aangenomen dat het Langven in de Late Middeleeuwen is ontstaan door ontbossing, overbegrazing of het steken van heideplaggen waarna de wind vrij spel kreeg op het zand.