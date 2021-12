Langzaam, maar zeker: Rooise wijkcentrum Groene Long krijgt vorm

TERUG IN HET NIEUWSSINT-OEDENRODE – Wijkcentrum De Groene Long wil een ontmoetingscentrum zijn voor wijkbewoners én ruimte bieden aan sporters om na te kletsen. De ontwikkeling gaat langzaam maar het begin is er.

Ze gaan prima samen: joelende basisschoolleerlingen in de sportzaal en binnendruppelende wijkbewoners in de ontmoetingsruimte. Het zorgt voor levendigheid tijdens de vaste koffieochtend op donderdagochtend. Secretaris Nel van Manen: ,,We namen in augustus de kantine van sporthal De Kienehoef over met de bedoeling een bijdrage te leveren aan het woonplezier en leefbaarheid van de wijken Kienehoef, Kinderbos en Cathalijne. Het gaat langzaam, maar op maandag blijven sportende senioren ook na voor een kopje koffie. Er is een groep die samen kerststukjes wil maken en waarschijnlijk komt er nog een kerstdiner voor senioren. Zo’n wijkcentrum moet groeien.”

Quote Heel vroeger hadden we Den Boogaard. Maar sinds die afbrandde is er niks meer van de grond gekomen Penningmeester Henk Essens

De reden dat het ontmoetingscentrum nog mondjesmaat gebruikt wordt, komt volgens penningmeester Henk Essens doordat de drie wijken - anders dan in een dorp - geen basisbinding hebben. ,,Bovendien zijn de wijkbewoners geen ontmoetingscentrum gewend. Heel vroeger hadden we Den Boogaard. Maar sinds die afbrandde is er niks meer van de grond gekomen.”

De terughoudendheid om anderen te ontmoeten ligt zeker niet aan Nel van Manen. ,,Posters en flyers hadden geen effect. Je dient mensen persoonlijk te benaderen. Dat betekent soms trekken en duwen maar uiteindelijk volgt de beloning. Want iedereen heeft sociale contacten nodig.”

Huismus heeft nu kwartier te vroeg zijn jas al aan

Een succesvol Groene Long draait niet alleen om ontmoetende wijkbewoners. Ook om vrijwilligers die de bar willen bedienen. Die zijn er nog te weinig. Leny Bouwman vindt het fijn dat er een nieuwe invulling op haar pad kwam toen haar man overleed en Nelly van Roosmalen meldde zich als gastvrouw vanwege haar man. ,,Mijn man is een huismus en ik sleepte hem mee. Nu heeft hij een kwartier te vroeg zijn jas al aan om hier te buurten.”

’s Avonds na hun training of competitiewedstrijd zitten de sporters - als de coronaregels het toelaten - in de Groene Long. Sinds de kantinebeheerder in augustus stopte, verzorgen de clubs zelf de bardiensten. Voorzitter Bram Marinus heeft als tafeltennisser al verschillende diensten gedraaid. ,,Onze competitiespelende leden haalden hun IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) en draaien bij toerbeurt verplichte bardiensten. Ook de basketbalvereniging en de badmintonclub zetten hun schouders er onder. Want mensen vinden het toch gezellig om na het sporten nog even te kletsen iets te drinken.”

Basis leggen voor nieuwe gebouw

Het bestuur heeft allerlei ideeën om via dit voorlopige wijkcentrum een goede basis te leggen voor het nieuwe multifunctionele gebouw dat waarschijnlijk over drie jaar klaar is. ,,We investeren in gezelligheid. We kunnen de ruimte verhuren voor workshops, voor vergaderingen en uiteraard zijn nieuwe ideeën om ook de jeugd te bereiken, meer dan welkom.”