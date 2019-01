Laura van der Winkel en buurtvereniging O.V.S. prijswinnaars bij nieuwjaarsreceptie Best

Vervolgens was de beurt aan de 17-jarige Laura van der Winkel. Zij heeft Best op de kaart gezet door haar prestaties op het gebied van de handboogsport. Als lid van de Bosjagers werd zij niet alleen Nederlands kampioen in de recurve-klasse maar kwalificeerde zij zich ook voor deelname aan de Jeugdolympiade in Argentinië. Laura begon vier jaar geleden met boogschieten nadat ze de boeken van De Grijze Jager van John Flanagan had gelezen. Burgemeester Ubachs sprak de hoop uit dat hij over een paar jaar zal kunnen zeggen dat hij destijds in januari 2019 al met de nieuwe Olympisch Kampioen Handboogschieten in de dorpskiosk had mogen staan.