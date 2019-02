Lawaai spreiden over Best ‘geen oplossing’

Video + update Vrouw overleden bij ongeluk met vrachtwa­gen op A2 tussen Best en Boxtel

9:29 BEST - Een vrouw is vrijdagochtend overleden na een ongeval met personenauto en vrachtwagen op de A2 van Eindhoven richting Den Bosch. Door het ongeval waren vrijdagochtend twee rijstroken tussen Best en Boxtel afgesloten. Rond 09.30 uur was de weg weer vrij.