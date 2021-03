Leden popkoor Novelty zingen alleen, en toch samen

Toch samen zingen

Koorlid Evelyn Kreukniet zingt al veertien jaar bij Novelty: ,,Als we een nieuw nummer instuderen tijdens de repetities, dan loodst de dirigent ons er wel doorheen.” Nu kreeg ze een instructiefilmpje, en moest ze in haar eentje in de huiskamer gaan zingen. Kreukniet moest een drempel over: ,,In het koor zing je voluit en weet je het even niet, dan helpt je buurvrouw je er wel doorheen.” Ze merkte dat ze heel voorzichtig zong en een beetje ging ‘knijpen’, maar gaandeweg lukte het haar om ook midden in de huiskamer er vol voor te gaan.

Verbaasd over eigen stemgeluid

Na zes weken stuurden de koorleden allemaal hun thuis opgenomen stempartij in. Kreukniet: ,,Toen ik mijn opname terug ging luisteren was ik verbaasd over mijn eigen stemgeluid. Klinkt mijn stem zo?” Best een beetje onzeker of het goed genoeg zou zijn stuurde ze haar opname in. Nu alle zeventien opnames bij elkaar gemixt zijn is ze meer dan trots op het eindresultaat. Het nummer is te beluisteren via de Facebookpagina van Novelty of via een QR-code op hun website.