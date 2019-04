Leerlingen Heerbeeck College in Best wereldkampioen in robotwedstrijd

Lintjes Vijf Rooienaren krijgen lintje opgespeld

27 april MEIJERIJSTAD - In de gemeente Meierijstad worden op vrijdag 26 april maar liefst 17 inwoners in het zonnetje gezet met een koninklijke onderscheiding. Vijf dames en twaalf heren krijgen de versierselen opgespeld - 15 worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 2 worden Ridder - tijdens een bijeenkomst in De Blauwe Kei in Veghel. Van de 17 komen er vijf uit Sint-Oedenrode (zie hieronder).