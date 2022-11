Leerlingen uit Best zetten lokale politici aan het werk na Engelse presentaties

BEST - Het was voor alle partijen een uitdaging: jongeren uit Best die in het Engels prangende kwesties aan de lokale politiek voorlegden. Maar leerlingen en politici waren enthousiast. En nog beter: over twee winnende thema’s wordt doorgeboomd.

Zowel het Heerbeeck College in Best als de gemeente wil jongeren interesseren voor de lokale politiek. In het project Getting Youth Involved legden leerlingen daarom kwesties voor aan de Bestse politici.

,,En dat valt nog niet mee’’, grinnikt Niels van den Bogert, docent global perspectives aan het HIC (Heerbeeck International College). ,,Dus petje af voor de leerlingen én de politici die de uitdaging aangingen.’’

Meer veiligheid op straat, lokale politici op social media, jongeren betrekken bij lokale politiek; zomaar wat kwesties die de leerlingen ter sprake brachten. Ze hadden websites gebouwd om hun bevindingen, onderzoeksresultaten en vragen te presenteren aan de lokale politici.

Twee winnende teams pakken door

,,Behalve dat er inhoudelijk op de kwestie werd ingegaan, werd elk team beoordeeld op de website, de inhoud en de Engelstalige presentatie. De twee beste teams, van havo en vwo, gaan verder in gesprek met een specifieke politicus”, vervolgt Van den Bogert. Het gaat dan over ‘geweld en veiligheid’ en ‘mentale gezondheid bij jongeren’.

Niek Wittenberg, docent aan het HIC, vond de insteek van het winnende havo-team verrassend. ,,Bij de meeste teams ging het over verbinding leggen tussen politiek en jongeren. Maar zij kozen voor een andere invalshoek: aandacht vragen voor thema’s die bij de jeugd leven. Mentale gezondheid bij jongeren is op dit moment hot want zij ervaren veel druk vanuit maatschappij, school en sociale kringen. Terecht dat deze kwestie als winnaar uit de bus is gekomen.’’

Quote We willen proberen wat te leren van jullie opdracht Stan van der Heijden, Wethouder

De politici waren zeer te spreken over het niveau. Wethouder Stan van der Heijden: ,,Er werden prima presentaties gegeven. De winnaars gaan in gesprek met de desbetreffende portefeuillehouder. We willen proberen wat te leren van jullie opdracht.’’

Leerlingen vonden het spannend

Het was spannend omdat de leerlingen niet wisten wat ze konden verwachten. Maar achteraf waren ze positief. Van den Bogert: ,,We merken dat de lokale politiek echt toenadering zoekt tot de jongeren. Meewerken aan dit soort projecten is een goede manier om bij hen in het zicht te komen en uit te vinden wat hen bezighoudt. Ik vind het tof dat de gemeente zo flexibel meewerkt en een uitdaging niet uit de weg gaat. Het is toch best lastig om ineens alles in het Engels te moeten doen.’’