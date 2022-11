Leerlingenvervoer blijft probleem in Best; klankbordgroep van ouders stapt op uit frustratie

BEST - De problemen met het leerlingenvervoer in Best blijven maar voortduren. ,,We hebben onvoldoende vertrouwen in de gemeente en vervoerder dat de kwestie professioneel wordt opgelost’', stelt de klankbordgroep van ouders, die nu uit frustratie is opgestapt.

Het leerlingenvervoer in Best kampt al langer met problemen. Zo komen kinderen geregeld te laat op scholen voor speciaal onderwijs. Voor de zomervakantie werd beterschap beloofd, maar vrijwel meteen in het nieuwe schooljaar ging het opnieuw mis.

,,Wij twijfelen inmiddels aan de intentie en de wil van de gemeente om het probleem daadwerkelijk te tackelen”, schrijft de klankbordgroep. die in het leven werd geroepen als vertegenwoordiging van betrokken ouders. Alle vier de leden stappen nu tegelijk op.

Quote Wij zijn allemaal druk met onze gezinnen met kinderen met een zorgbehoef­te. Dan is energie en tijd ergens insteken zonder resultaat, gewoon zonde.

,,We lopen telkens tegen een bureaucratische muur op. Terwijl het belang van de kinderen en hun kwetsbaarheid voorop zouden moeten staan”, geeft een van hen als verklaring. ,,Wij zijn allemaal druk met onze gezinnen met kinderen met een zorgbehoefte. Dan is energie en tijd ergens insteken zonder resultaat, gewoon zonde.”

‘Jammer, maar begrijpelijk’

Verantwoordelijk wethouder Véronique Zeeman noemt de beslissing ‘ontzettend jammer, maar ook begrijpelijk’. landelijk tekort aan chauffeurs. Volgens haar is het niet de verwachting dat dat de komende 2 tot 3 jaar is opgelost. ,,Het liefst zien we allemaal morgen resultaten en verbeteringen, maar het is helaas een proces van de lange adem. Dat dat negatieve energie geeft, dat snap ik.”

Volgens Zeeman wordt nog gekeken naar diverse oplossingen, zoals het inzetten van een tweede vervoerder voor een deel van de routes of het kiezen voor meer centrale opstapplaatsen. ,,Daarbij zullen we ouders blijven betrekken, via een andere weg.”

In Best maken zo'n 180 kinderen gebruik van leerlingenvervoer, dat in de gemeente wordt uitgevoerd door Van Driel. Kinderen die vanwege een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen, komen er bijvoorbeeld voor in aanmerking. Het contract van de gemeente met Van Driel loopt tot en met de zomer van 2024.