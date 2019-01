Lekker potje bier schuiven over de Sonse ijsbaan

Een luid gejoel stijgt er op als de bierpul binnen de cirkel tot stilstand komt. Er schuiven heel wat bierpullen, gevuld met water overigens, over de ijsbaan op het Kerkplein in Son. Van wel 48 teams, die in de poulefase van de wedstrijd hun beste schuifbeen voorzetten.

IJsfeest

Bierpul Curling vormt al zes jaar het hoogtepunt van het IJsfeest Son en Breugel. Dit jaar met een weinig winterse waterige ijsvloer, hoewel water er ook bewust overheen wordt gegooid, want dan glijden de pullen beter. De teams komen ook van buiten Son en Breugel, zoals Team Nijnsel 5.0. "Het eerste jaar zijn we tweede geworden. Dat proberen we steeds te evenaren, maar het gaat nog niet zo goed. Maar het is hier gezellig, en Sint-Oedenrode heeft geen schaatsbaan", zegt Koen van Roosmalen met al wat biertjes op. Bier drinken hoort bij bierpul curlen. De heren van het Schuifteam uit Son en Breugel zijn ook al druk aan het after partyen. "De eerste ronde waren we zo goed, dat we de tweede hebben overgeslagen. We zijn een beetje arrogant", zegt Johan Verkooijen met een big smile. Ach ja, een kampioen mag een beetje kapsones hebben. Maar het blijkt toch iets anders te zitten, vertelt teamgenoot Rob Pijpers: "Bij de tweede ronde werd de verkeerde naam omgeroepen, dus die hebben we gemist."

De organisatie (Pieter Egmond en vrienden) is druk druk druk met het noteren van de uitslagen. Geen tijd voor commentaar.