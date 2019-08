Les over de strijd in Son en Breugel op basisscholen

Oud-geschiedenisleraar Henk Hutten uit Son en Breugel is een bijna bodemloos vat vol verhalen. Zeker als het over de geschiedenis van zijn eigen dorp gaat. ,,Hier aan de andere kant van de Dommel zat bijvoorbeeld het joodse echtpaar Hartogs ondergedoken", doceert hij vanaf het terras van La Sonnerie. ,,Mevrouw Hartogs was tegen het einde van de oorlog ernstig ziek. Zo ernstig dat ze ondergedoken op een zolderkamer eigenlijk niet meer verpleegd kon worden.” De oplossing was dichtbij, maar ook ver weg. ,,Hier in La Sonnerie verzorgden de nonnen gewonden tijdens de oorlog. Maar terwijl de geallieerden in aantocht waren, was het veel te gevaarlijk om met een joodse vrouw de straat op te gaan.” Uiteindelijk timmerde de heer des huizes een doodskist, waarin ze alsnog heimelijk naar het klooster kon worden vervoerd. ,,Maar ze konden haar niet meer helpen: juist op 18 september 1944 is ze overleden.”