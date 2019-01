Levensgrote kerstfiguren al jaren vermist in Best, Udens museum wil geld zien maar blundert in rechtbank

UDEN/BEST - Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft een niet-bestaande partij de schuld gegeven van een verdwenen kerststal van negen levensgrote figuren. Hierdoor heeft het museum geen recht op een schadevergoeding van ruim 11.000 euro. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald.

Het Udense museum leende in 2001 een kerststal met negen levensgrote figuren uit aan Stichting Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Dat museum mocht de beelden voor onbepaalde tijd lenen. In september 2017, zestien jaar later, liet het Udense museum weten de beelden terug te willen hebben.

Het museum uit Best had de kerststal echter niet in haar bezit en verwees naar een voormalig bestuurslid. Toen het Museum voor Religieuze Kunst er met dit bestuurslid niet uitkwam, stapte zij naar de rechter en eiste ruim 11.000 euro van de tegenpartij.

Oeps

Maar toen ging het mis. Op de dagvaarding had het Udense museum als tegenpartij ‘Stichting Bevrijdende Vleugels’ vermeld. Die partij bestaat alleen helemaal niet, ‘Stichting Bevrijdende Vleugels Best’ daarentegen wel.

In december kwam de zaak opnieuw voor de rechter, maar het Udense museum had de naam van de gedaagde partij nog steeds niet aangepast. Er was dus niemand opgeroepen en er verscheen ook niemand voor de rechter.

Hoe zit het nou?

In Best zijn twee stichtingen actief die de woorden ‘Bevrijdende Vleugels’ in hun naam hebben: ‘Stichting Museum Bevrijdende Vleugels’ is twaalf jaar geleden deels opgenomen in de ‘Stichting Bevrijdende Vleugels Best’.

De rechter komt hiermee tot de conclusie dat het Udense museum een niet-bestaande partij heeft opgeroepen. Volgens hem had het museum genoeg tijd om duidelijkheid over de naam te geven, maar dat is niet gebeurd. De rechter wijst daarom geen schadevergoeding toe.

Reactie museum

Volgens Roland van Pelt, eigenaar van het huidige Museum Bevrijdende Vleugels in Best, heeft zijn museum ook niets te maken met de verdwenen kerststal. ,,Ze moeten helemaal niet bij ons zijn”, zei hij eerder tegen deze krant.

Van Pelt nam in mei 2007 het museumpark over van oprichter Jan Driessen. ,,Maar ik heb niet het hele museum overgenomen. Ik heb een lijst van passiva en activa opgesteld, waaronder zo’n honderd items, beschreven en wel. Die spullen heb ik van hem gekocht. Een kerststal zat er niet bij. Wij zijn die beeldengroep dus niet kwijtgeraakt, want we hebben hem nooit gehad.”