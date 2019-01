Lezing in Best: ‘Brabantse pastoors waren in zestiende eeuw niet zo onderontwikkeld als gedacht’

BEST - Historici lijken het met elkaar eens te zijn als het gaat over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw: zij waren onontwikkeld en incompetent. Dat beeld verdient nuancering, betoogt hoogleraar Cultuur in Brabant Arnoud-Jan Bijsterveld uit Waalre. Hij geeft er binnenkort een lezing over voor erfgoedvereniging Dye van Best.