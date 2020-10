Lichtpunt voor Neways in Son: automotive sector kruipt uit dal

SON - Hard gaat het nog niet, maar het begin is gemaakt. De automotive sector gaf de omzet van elektronicatoeleverancier Neways een voorzichtig duwtje in het afgelopen kwartaal.

De totale verkopen stegen met 4,7 procent, zo meldt Neways donderdag. Dat is dan wel in vergelijking met het vorige kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder lag de omzet van 121,2 miljoen euro nog bijna negen procent lager.

De klap die de zwaar door de coronacrisis getroffen automotive sector teweegbracht komt het Sonse elektronicaconcern dit jaar niet meer te boven. ,,De vraaguitval in deze sector als gevolg van de pandemie en de lockdowns was dusdanig groot dat we die dit jaar niet meer gaan goed maken”, laat topman Eric Stodel weten.

Lichtpunt: elektrische auto's

Lichtpunt in de automotive sector is met name het werk voor elektrische auto’s. Neways levert daarvoor aandrijving- en laadsystemen.

Ook dankzij groei in de halfgeleidermarkt neemt de orderinstroom van Neways per saldo wat toe. Het bedrijf haalde in totaal voor 90,2 miljoen euro aan nieuw werk binnen, 5,4 procent meer dan een kwartaal eerder.

Neways spreekt geen concrete verwachting uit voor de rest van het jaar. De onzekerheden rond de verdere ontwikkeling van de coronapandemie zorgen voor aanhoudende beweeglijkheid in de opdrachtenstroom, verwacht het bedrijf.

Arbeidsplaatsen geschrapt

Neways herhaalt ‘bij bepaalde onderdelen enkele structurele aanpassingen’ te zullen doorvoeren. Begin oktober werd bekend dat bij de Duitse vestiging in Riesa meer dan honderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dat dochterbedrijf heeft zwaar te lijden onder de teruggang in de Duitse autoindustrie.

,,In Riesa hebben we een grote stap gezet. We bekijken of we bij andere werkmaatschappijen kleine stapjes zullen nemen”, zegt financieel bestuurder Paul de Koning. ,,Dat zal niet in de omvang van Neways Riesa zijn.”

In het eerste halfjaar beperkte Neways zijn contingent aan tijdelijke medewerkers met ongeveer 100. Daarna is volgens De Koning nog wat verder afgeschaald. Eind juni telde het concern in totaal nog 2.707 voltijdsbanen.