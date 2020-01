Lijk gevonden in Son, politie doet onderzoek

’t Tunneke: toen zeker 100.000 feestgan­gers per jaar, nu te koop

20 januari SCHIJNDEL - Uit het hele land kwamen bussen vol naar de themafeesten van 't Tunneke. Nu staat deze grote horecazaak in Schijndel - alweer jaren bekend als 't Pakhuyzz - te koop of te huur. In december ging de zaak failliet. ,,Het ‘wauw-effect’ was onze drijfveer", zegt eigenaar Henk Kafoe.