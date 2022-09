Lokaal bier vraagt om lokaal verbouwde hop

Vader en zoon keuren de hopbellen op hun plantage aan de Donderdonksedijk op rijpheid. De jonge plantjes werden in het voorjaar geplant en de mannen zijn verrast door het overvloedige aantal bellen. Praktisch vanaf de grond tot bijna zeven meter hoogte tonen de stengels een rijke oogst. Vos: ,,We hebben nog geen ervaring met hop. Volgens kenners is het bijzonder dat de planten het eerste jaar zo scheutig zijn met hun bellen. We kozen voor drie aromatische en een bitterhop variëteit, die in meer en mindere mate alfa- en bètazuren bevatten. Want het hoparoma bepaalt de smaak van bier en zorgt voor de houdbaarheid. Om de kwaliteit zuiver te houden oogsten we de variëteiten apart. Waarschijnlijk kunnen we over enkele dagen aan de slag.”

Met het verbouwen van hop gaan vader en zoon mee in de stroom van nieuwe marktontwikkelingen. ,,We wilden een product toevoegen aan de voedselketen. In Nederland is nog weinig bedrijfsmatige hopteelt, terwijl lokaal gebrouwen bier steeds meer een trend is. Er zijn wel hobbybrouwers die zelf hop verbouwen, want elk speciaalbiertje heeft hop nodig. Wij brouwen geen bier, maar telen bedrijfsmatig hop en verwerken de hopbellen tot conserveer- en smaakmiddel voor bier. We richten ons vooralsnog op lokale brouwmeesters. Het is de bedoeling dat de investering op langere termijn geld oplevert.”

Onbegonnen werk

Het proces van hopteelt is niet eenvoudig. Het perceel van anderhalve hectare werd gedraineerd en voorzien van hoge palen die door draden met elkaar verbonden zijn. Vos oriënteerde zich in Duitsland op gecertificeerd plantmateriaal, maar vanwege leveringsproblemen kon hij maar de helft van zijn plantage beplanten. ,,De rest komt in de herfst. We zagen dat het onbegonnen werk is om handmatig te oogsten dus moesten er machines komen. Die vervangen in één uur vierhonderd uur handenarbeid. Met hulp van Rooise technici bouwden en verbouwden we een oogst- en plukmachine. De oogstmachine knipt de stengels op veertig centimeter hoogte af en schuift ze op de wagen. Dan plukt de plukmachine als een soort combine de complete oogst af, voert bladeren en stengels af en de hopbellen blijven over. Die gaan in de droogkamer en worden in drie lagen gedroogd. Om te acclimatiseren ligt de hop daarna nog enkele uren op de droogzolder voordat de bellen geperst worden tot korreltjes. Dan start de laatste fase: de hopkorreltjes worden vacuüm verpakt in zakjes van honderd gram en wachten in de koeling op hun afnemers.”

Afhankelijk van de gewenste smaak is er voor duizend liter bier vier tot vijf kilo hop nodig. Maar de geoogste hop kan niet gelijk door naar de brouwer. Leo Vos: ,,Eerst wordt de kwaliteit per variëteit door een gecertificeerd Belgisch laboratorium vastgesteld. We kunnen pas met een verkoopbaar product op de markt als het resultaat bekend is.” Dat is niet helemaal waar. De brouwers van ‘KUVO ons oerpils Boskant’, willen de Boskantse hop graag uitproberen. ,,Ja, onze eerste order is binnen en we gaan ervan uit dat meer brouwers interesse hebben in ons product.”