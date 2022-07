Lokale kunstenaars op muurvullend doek ‘Laatste Avondmaal’ te zien tijdens Rooi Martre

Het belooft een mooi festijn te worden in de Borchgrave. De hele straat inclusief het pleintje staan dan vol met kramen. Kinderen kunnen er zelf muziek maken, schilderijtjes ontwerpen, klompjes maken of broches met vlinders of wasknijpers in elkaar zetten. Ook zijn er kramen met bijvoorbeeld natuursteen of oude prenten en is er een streetdance optreden.

Tijdens de expositie in het ontmoetingscentrum van Creatief Rooi is dan ook ‘Het laatste Avondmaal’ te bewonderen, een muurvullend doek van vinyl behang, van 3.5 bij 1.9 meter. Deze zeer gedetailleerde foto is een van de indrukwekkende werken van Erry Dortmans. De foto is net voor Pasen gemaakt. Het idee hierachter was om alle exposanten die in 2021 hun werk in het Ontmoetingscentrum tentoongesteld hadden - allen inwoners van Rooi - samen op de foto te zetten. Ze zijn aangeschoven aan een lange tafel om zo ‘Het laatste avondmaal’ na te bootsen, het wereldberoemde werk van Leonardo da Vinci.

In de oorspronkelijke muurschildering zijn door de ramen de bergen van het landschap te zien. Dortmans besloot voor de knoptoren van het dorp te kiezen, als uitzicht door de ramen. ,,Samen met kunstschilder Ine Beerens heb ik voordat de foto genomen werd, de achtergrond geschilderd”, vertelt ze. ,,In gemeenschapshuis de Beckart in Nijnsel heb ik de tafel opgesteld met allerlei bij elkaar gesprokkelde materialen die in het echt ook op het schilderij te zien zijn. De kringloopwinkel heb ik dan ook goed bezocht voor onder meer de tinnen bordjes, kopjes en nog verschillende attributen meer.”

,,Hier zie je Judas op het doek”, wijst ze . ,,Hij verraadde Jezus voor geld. Daar heb ik de portemonnee van mijn oma bij gezet. Je ziet hier ook dat Judas en Jezus samen naar het brood reiken, net zoals op het oorspronkelijk schilderij. Daar tussenin zit Maria Magdalena, de enige vrouw op het doek. We hebben dus van heel wat vrouwen een man moeten maken”, vertelt Dortmans lachend.

Drukte van belang

,,Het grimeren is gedaan door Linda de Paepe van ’t Roois Theater. We hebben ontzettend veel plezier gehad met het vastleggen van deze afbeelding, het was een drukte van belang, maar op het moment van de definitieve klik was iedereen stil.”

Naast dit bijzondere beeld zullen er meerdere foto’s van Dortmans tentoongesteld worden. Op 31 juli brengt zij tevens haar zelfgemaakte magazine uit, waarin de kunstfotografie der oude meesters en haar fotografische reis worden weergegeven. Hierin beschrijft ze onder andere hoe ze is begonnen en wat ze gedurende de jaren tegenkwam. Er is ook een gedicht in opgenomen, een symbolische weergave van Dortmans, over het waarom en wat ze doet. Zoals ze het zelf weergeeft: ,,Een locomotief die is gaan rollen, waar gaandeweg wagonnetjes achter zijn gekomen. Nu sta ik op het perron om er hopelijk nog veel ervaringen aan toe te mogen voegen.”

Ook Rob van der Hoeve, kunstenaar in houtbewerking, en Denise Verhagen met haar porseleinen sieraden en keramiek exposeren hun werk. De tentoonstelling is te bezoeken op de zondagen van Rooi Martre en verder nog tot en met zaterdag 27 augustus, iedere donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.