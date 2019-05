Lopersgroep brengt vuur uit Wageningen naar Best

Best loopt uit voor bevrij­dings­fes­ti­val

15:42 BEST - Ondanks dat de temperaturen dit jaar een stuk winterser waren dan het vorige jaar, was menig Bestenaar zondagmiddag weer in het centrum te vinden. Het jaarlijkse Bevrijdingsfestival wat afgelopen vrijdag startte, werd deze zondag afgesloten met swingende muziek, veel eetkraampjes en een vrijmarkt.