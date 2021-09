Lot en Jasmijn van Jacob Roeland Lyceum naar Bolivia: Zeepjesactie voor kansarme kinderen

OIRSCHOT – Twaalf leerlingen van het Jacob Roeland Lyceum uit Best onder wie Lot de Koning en Jasmijn Boeijen, gaan in april 2022 naar Bolivia. Zij zetten zich daar twee weken in voor kansarme kinderen.

Lot (14) slaakte een zucht van verlichting toen de jury haar op 9 juli vertelde dat ze in de Expeditiegroep zit. ,,Ik was best zelfverzekerd. Mijn presentatie ging goed, ik ben gemotiveerd en geïnteresseerd in andere werelden en culturen. Maar de jury rekte het verlossende woord zó lang dat ik er zenuwachtig van werd en dacht: zèg het nou.”

Jasmijn (15) deed al twee jaar eerder mee aan de sollicitatieprocedure, maar viel toen af. ,,De jury vond me te jong maar verzekerde mij dat ik zeker een keertje toegelaten zou worden. Ik verwachtte nu dat ik uit twintig andere kandidaten gekozen werd, maar de lange inleiding maakte het toch spannend.”

Quote Om 1500 euro bijeen te sprokkelen besloot ik om zeepjes te verkopen onder de slogan: ‘Lavarse las manos’ Lot de Koning

Voor de vijfde keer gaan leerlingen van het Jacob Roeland naar Cochabamba in Bolivia om zich in te zetten voor kansarme kinderen. De school startte daar al projecten die een vervolg krijgen. Jasmijn: ,,Zo heeft een basisschool een klimmuur en een hinkelpad gekregen en werden klaslokalen opgeknapt. Ook schafte een eerdere expeditiegroep stapelbedden aan voor een internaat en slaapzakken voor nachtopvang voor jongeren. We kijken ter plekke wat we aanvullen en welke nieuwe projecten nodig zijn.”

Kleurig

Er is geld nodig om plannen uit te voeren maar ook om naar Bolivia te reizen. Onderdeel van het project is dat leerlingen de reis zelf betalen. Lot: ,,Om 1500 euro bijeen te sprokkelen besloot ik om zeepjes te verkopen onder de slogan: ‘Lavarse las manos’. In het Spaans betekent dat: handen wassen. Ik ben al maanden bezig en heb verschillende handpompzeepjes verkocht aan familie en vrienden. Mijn zeepjes zien er kleurig uit en staan gezellig in de keuken of op de badkamer. Mama sponsorde me met de inkoop en ik verkoop ze voor twee euro. De actie wordt gedeeld op Facebook en dat loopt goed. Nog driehonderd euro en dan heb ik het bedrag bij elkaar.” Omdat Jasmijn al eerder solliciteerde heeft zij het volledige bedrag al in haar spaarpot. ,,Van mijn bijbaantje, verjaardags- en zakgeld legde ik een deel opzij.”

Quote We doen het niet alleen. Anna een Nederland­se vrouw die in Bolivia woont, is onze reisleid­ster Lot de Koning

Maar er is ook geld nodig om de kinderen in Cochabamba te helpen. Daarvoor focust de expeditiegroep zich op de kerstmarkt. ,,Er komt een rommelmarkt op school, een veiling, we verkopen lekkere dingen en we treden op”, vertellen de meiden. ,,Vorig jaar bleef er zo’n 14.000 euro over. Vanwege corona kon de expeditie in 2020 en 2021 niet doorgaan. Dat totale bedrag komt bij het bedrag dat we nu met de kerstmarkt ophalen.”

Die grote som geld betekent verantwoording en goed overleg over de besteding. Lot: ,,We doen het niet alleen. Anna een Nederlandse vrouw die in Bolivia woont, is onze reisleidster. Zij bekijkt voor welke projecten we het best kunnen doneren en koopt ter plaatse met ons de nodige zaken.”

Quote Het lijkt me fantas­tisch om te leren van de Boliviaan­se kinderen en hen ook iets te mee te geven van onze vaardighe­den en cultuur Lot de Koning

Jasmijn en Lot vinden het een spannend avontuur. Lot: ,,Het lijkt me fantastisch om te leren van de Boliviaanse kinderen en hen ook iets te mee te geven van onze vaardigheden en cultuur.” Jasmijn was al eerder met haar vader op de Filipijnen. ,,Ik ondervond hoe blij een kind was met zo’n simpel ding als een potlood. Ik denk dat deze expeditie ons leven verandert en dat we op een andere manier naar luxe kijken.”