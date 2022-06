‘Luchtdirigent’ laat ouderen in verzorginghuis meedeinen op klassiekers

met video Cabriolet slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder gewond

SINT-OEDENRODE - Een cabriolet is donderdagmiddag bij een botsing over de kop geslagen op de A50 bij Sint-Oedenrode. Daar raakte de bestuurder van de wagen bij gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

9 juni