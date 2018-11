Maatregelen om veiligheid visplas Son te verbeteren

Voetgangers, rolstoelers en vissers kunnen visplas Ekkersweijer in Son ook in de toekomst gewoon bereiken. In tegenstelling tot mensen met fietsen of motoren, die binnenkort door een speciaal soort klaphek worden tegengehouden. De komst van het toegangshekje is een van de maatregelen om het aanzien van het terrein ten westen van bedrijventerrein Ekkersrijt te verbeteren. ,,Er gebeuren daar dingen die God verboden heeft", concludeert burgemeester Hans Gaillard. ,,Mensen die elkaar met een bijl te lijf gaan, allerlei afval dat in de visvijver wordt gedumpt", somt hij op. Onder meer de vissers die rond de vijver actief zijn hebben al meermaals geklaagd over dergelijke incidenten. ,,Het is daar niet makkelijk handhaven. Het is een uithoek, en incidenten vinden vaak 's nachts plaats. Dan zijn onze boa's niet actief, en voor de politie heeft het geen prioriteit.”