Make-over voor Zwembad De Dolfijn door nieuwe muurschilderingen

BEST - De bakstenen muren van zwembad De Dolfijn in Best hebben een complete make-over gekregen. De muurschilderingen van graffitikunstenaar Finn Zweemer sieren namelijk vanaf nu de buitenmuren. Scenes uit tekenfilm Finding Nemo en complete onderwaterwerelden zijn er te zien. Zweemer legt deze week de laatste hand aan het werk, zodat de murals helemaal klaar zijn als het zwembad begin mei weer open gaat. Op maandag 19 april gaf de kunstenaar alvast een kleine rondleiding langs alle werken bij het openluchtzwembad.

,,Het is niet de meest traditionele vorm van kunst, maar het ís wel kunst. Ik denk dat dit veel mensen en vooral ook de kinderen aanspreekt”, vertelt Zweemer. ,,Dit zwembad roept nostalgische herinneringen bij mij op. Ik was hier als kind veel. Nu kom ik er met mijn eigen kinderen en ik zag dat de muren wel toe waren aan vernieuwing. Ik ben onder meer graffitikunstenaar en het leek mij mooi om nieuwe muurschilderingen te maken. De gemeente was het met me eens en daar is dit project uitgekomen.”

Omgeving betrekken bij kunst

Complete aquaria, vissen in soorten en maten, een scene uit Finding Nemo en een zwemmende vrouw in bikini; Zweemer heeft zich laten inspireren door de omgeving én door tekenfilms. ,,Ik vond dat de tekeningen bij het zwembad moesten passen. Op die manier maak je de plek aantrekkelijker. Ieder kind kent Finding Nemo wel en veel andere tekenfilms spelen zich ook af onder water. Dat vond ik een mooi passend concept. Ik hoop dat de kinderen straks langs de muren lopen om alle schilderingen te bekijken”, aldus Zweemer.

Wethouder Stan van der Heijden vertelt bij de rondleiding langs de muurschilderingen: ,,Het is belangrijk dat er andere vormen van kunst in Best te zien zijn. We willen kunstenaars zoals Finn de ruimte geven om zulk werk te maken. De omgeving bij een kunstwerk betrekken, is voor ons belangrijk. Deze muurschilderingen zijn een mooie stap.”

Graffiti

“In december 2020 ben ik begonnen met de schilderingen. Ik heb de ontwerpen zelf gemaakt en ben voornamelijk in mijn eentje aan het werk geweest. Ik zet dan de lijntekeningen op de muur en spuit ze daarna in met verf. Straks komt er nog een coating overheen, zodat er geen andere graffiti overheen gespoten wordt”, aldus Zweemer.

Nieuwe kansen

“Ik ben hier twee tot drie dagen per week mee bezig geweest en het heeft me geïnspireerd om voor mezelf te beginnen. Ik vind het mooi dat ik zulke projecten kan aannemen. In september ga ik meewerken aan een community art-project in Wilhelminadorp. Ik heb daar zelf ook gewoond. Het idee is om in samenwerking met de bewoners een kunstwerk te maken. Daarbij vertaal ik de verhalen van de bewoners naar een muurschildering die ergens in de wijk komt. Ik vind dat een mooie manier van werken; de omgeving meenemen in mijn werk. Net zoals hier in het zwembad. Het past gewoon.”