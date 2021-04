Maken ze het té bont in De Bontstraat?

SON EN BREUGEL - Een opgehoogde weg in De Bontstraat in Son en Breugel heeft afgelopen dagen in de wijk De Vloed, in het dorp en op Facebook voor nogal wat commotie gezorgd.

Ted Verouden wandelde met zijn hond langs het huis van zijn moeder (78) en schrok. De straat was ineens 30 cm hoger dan de stoep. Hoe zou zij met zo’n hoogteverschil veilig uit de tuin op de stoep en straat kunnen komen? De stratenmaker wist het antwoord. ‘Met een trapje’. En dat was geen grap. Dat zag Verouden niet zitten: ,,Mijn moeder is nu nog mobiel, maar als ze straks met een rollator loopt is dit geen optie en onacceptabel.”

Inwoners zijn op hun hoede

Ook de tientallen reacties op Facebook liegen er niet om. Van grappig ‘Maken ze het te bont in De Bontstraat?’ tot vooral termen als ‘bizar’ en ‘Kan het nou nooit in 1 keer goed gaan in Son en Breugel’. De inwoners woonachtig in wijk De Vloed zijn al langere tijd op hun hoede. Eerder werden nieuwbouwplannen van het bouwen van 8 tweekappers zonder overleg vanuit de projectontwikkelaar gewijzigd naar de bouw van 19 rijtjeswoningen. De wijk heeft zich ertegen verzet en kreeg het uiteindelijk voor elkaar om het totaal aan rijtjeswoningen terug te dringen naar 13.

Kastje naar de muur

Verouden belde de gemeente en zou teruggebeld worden. Hij werd niet teruggebeld en nadat hij zelf nogmaals aan de bel trok werd hij van het kastje naar de muur verwezen. Hij moest bij projectontwikkelaar Van Stiphout zijn. Maar die verwees weer door naar grondverzetsbedrijf H. Kuipers B.V.

Dan komt er een telefoontje dat er een oplossing gaat komen. Kuijpers B.V. heeft een acceptabele oplossing bedacht. Geen trapje van twee treden, maar het trottoir zal aflopend naar het tuinpad gemaakt worden. Met een helling die ook met een rollator of rolstoel begaanbaar is. Verouden is tevreden met de adequate oplossing van Kuijpers, maar betreurt het dat de gemeente en de projectontwikkelaar geen gehoor gaven.

Quote Soms loop je tijdens de uitvoering van het werk tegen problemen aan. Het was een terechte vraag die Verouden stelde uit zorg voor de veiligheid van zijn moeder Kuijpers B.V.

,,De Bontstraat is de afgelopen dagen de meest besproken straat in Son en Breugel geweest”, zegt Harm Kuijpers: ,,Soms loop je tijdens de uitvoering van het werk tegen problemen aan. Het was een terechte vraag die Verouden stelde uit zorg voor de veiligheid van zijn moeder.” Het trottoir krijgt over de lengte van 6 meter nu een helling van 30 cm, zodat mevrouw Verouden veilig en zonder obstakels vanuit haar tuin op straat kan komen.

De afdeling communicatie van de gemeente laat in een reactie weten dat de uitvoerder van de projectontwikkelaar iets over het hoofd heeft gezien en dat dit naar tevredenheid nu is gecorrigeerd.

Over een week moeten de werkzaamheden zijn afgerond en wordt de weg weer vrijgegeven.