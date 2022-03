Malou van de Weideven (Dorpsvisie) staat zetel af in Son

Sonse politiek wil er samen uit komen: ‘de indruk bestaat dat we elkaar altijd uit de tent vechten’

SON EN BREUGEL - Ze gaan het proberen in Son en Breugel: kijken of een samenwerking met alle zeven partijen tot de mogelijkheden behoort. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de lijsttrekkers daags na de verkiezingen samen voerden met burgemeester Hans Gaillard.

