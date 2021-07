Man (25) aangehouden voor neersteken huisgenoot in Best

Een ‘aardige omzet’ en ‘maar één keer echt te druk’: een terugblik op de Bestse coronaker­mis

8 juli BEST - Best was de afgelopen dagen weer even de kermishotspot van de regio. De uitdaging voor organisatoren en exploitanten? Een evenement neerzetten zoals vroeger, maar dat tegelijkertijd ‘coronaproof’ houden en vooral: drukte voorkomen. ,,Van één ding dachten we al op de eerste dag: ‘Dat is niet handig’.”